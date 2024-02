Tous les partis de gauche veulent taxer les riches, est-ce réalisable? L'avis du ministre des Finances

Vincent Van Peteghem était l’invité de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, le vice-Premier ministre CD&V et ministre des Finances, revient sur la volonté de plusieurs partis de gauche de taxer les riches et rappelle qu’il existe déjà un impôt sur les comptes-titres.

"Certains partis prétendent qu’on peut taxer les riches en claquant des doigts, mais ce n’est pas possible, on doit être honnête sur ça. C’est très difficile. Différents gouvernements ont déjà tenté de le faire", estime Vincent Van Peteghem. Il affirme avoir été le premier ministre à instaurer "une contribution équitable des grandes fortunes, avec notre taxe sur le compte-titres. Toutes les personnes qui ont un compte-titres de plus de 1 million d'euros, ils doivent payer une contribution équitable. Je pense que c'est normal. C'est un impôt sur la fortune. Aucun précédent ministre des Finances ne l’a fait".

Mais, aller au-delà, taxer les riches comme certains le veulent? "Dans ma feuille de route pour la réforme fiscale, là aussi il y a des éléments, des propositions. Je n'ai pas peur de le dire. Mais, on doit toujours être prudent. On doit toujours veiller à ce que l'argent reste aussi dans le pays", souligne le ministre.

Il y a des risques de fuites des capitaux? "Quand les taxes sont trop élevées, c'est très facile pour ces gens de décider de transférer leur fortune à l'étranger d'un jour à l’autre pendant la nuit. C'est aussi la raison pour laquelle, je regarde des propositions qui visent les gains sur les fortunes et sur le capital", précise Vincent Van Peteghem.