Travailler moins sans perdre d’argent: voici la nouvelle expérience proposée par le ministre de l’Economie

On ne parle pas ici de prester toute la semaine sur quatre jours, "ce n’est pas la compression du temps de travail comme on l’a décidé et qui en train de se mettre en œuvre sur le terrain, c’est vraiment une réduction collective du temps de travail, avec le maintien du salaire. C’est donc travailleur quatre jours à la place de cinq avec le même salaire. On veut vraiment pouvoir analyser les bienfaits, les difficultés, d’une expérience de réduction collective du temps de travail dans toute une série de type d’entreprises, dans différents secteurs", précise-t-il.

286 entreprises et associations sont déjà inscrites à un séminaire en ligne organisé par le Bureau fédéral du plan. Des professeurs de l’Université de Gand vont également accompagne le processus.

Dans ces entreprises, les travailleurs pourront-ils prester quatre jours sur cinq ou sept heures au lieu de huit ? "On veut laisser le plus de latitude possible aux entreprises pour tenir compte des spécificités de leur activité, de leur organisation, donc on va être très souple sur la manière d’organiser les choses".