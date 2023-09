Un collectif dénonce le projet d'aménagement d'un parc d'activité économique mixte à Herve

Le groupe a notamment remis aux autorités présentes des bouquets de blé et de maïs bétonnés, "afin de souligner la dissonance entre leurs discours pour soutenir une agriculture durable et la réalité, à savoir toujours plus d'artificialisation de terres agricoles".

"Le projet présenté a été conçu dans l'esprit du XXe siècle. Il est implanté dans une Zone d'activité économique mixte et dans deux Zones d'aménagement communal concerté telles qu'elles ont été prévues au plan de secteur. Le monde a changé depuis et nous sommes placés devant des enjeux vitaux liés entre autres au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité", argumente ainsi le collectif, relevant plusieurs problèmes.