"Un dossier délicat car on parle du futur de toute la population": à travers 3 exemples, on vous explique la réforme des pensions

L'accord intervenu à l'aube en matière de réforme de pensions présente un triple atout. Il prévoit une version très moderne du bonus pension dont le montant peut aller jusqu'à 22.000 euros nets supplémentaires. Au-delà de la revalorisation de la pension minimum, il égalise les régimes entre salariés et indépendants; et enfin il diminue le coût du vieillissement, a déclaré, lundi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).

Pour reconnaître une ministre des Pensions ce lundi 10 juillet, c'est relativement facile. C'est la personne qui a le plus grand sourire aujourd'hui. Karine Lalieux a obtenu un accord sur sa réforme des pensions. "On sait que le dossier des pensions est un dossier qui est délicat parce que sensible et délicat. On parle du futur de toute la population", avait indiqué Alexander De Croo, Premier ministre.

Nous vous proposons d'analyser trois situations à travers 3 profils différents afin de comprendre ce que cette réforme comprend.