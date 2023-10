Un nouveau bon d'État dès le mois décembre ? "On fera le nécessaire"

Sammy Mahdi a notamment évoqué, dimanche sur le plateau de RTL info, le récent succès du bon d'état, mis en place par un ministre de son parti, Vincent Van Peteghem, et qui a secoué le monde bancaire belge. En effet, 22 milliards d'euros environ ont quitté les comptes épargne pour rejoindre les caisses de l'Etat, ce qui a eu des conséquences, comme l'évoquait le patron de Belfius récemment :

"Les gens veulent du respect des banques", conclut Sammy Mahdi. "On travaille tous les jours, on gagne de l'argent, on le met de côté et... il s'évapore. Car les banques ne font pas le nécessaire (vu les très faibles taux d'intérêt sur les comptes épargne). Les gens applaudissent le fait que nous, en tant que parti, nous rappelons aux banques qu'il faut respecter les citoyens, et que si elles ne le font pas, nous le faisons nous-même".

Vincent Van Peteghem, ministre des Finances, ne va donc pas lâcher l'affaire ! Il faudra que les banques rémunèrent mieux les comptes épargnes, les carnets de dépôt des Belges. "Et si en décembre, il faut faire un deuxième bon, on fera le nécessaire pour que les citoyens soient protégés".