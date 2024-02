Une couverture vaccinale élevée, la clé pour contrer une hausse des cas de rougeole

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) appelle vendredi à améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole, alors que le nombre d'infections est en augmentation depuis le début de l'année.

Les données de l'ECDC montrent qu'en janvier et début février 2024, le nombre de pays de l'UE et de l'espace économique européen ayant signalé des cas de rougeole a augmenté. Au moins sept décès ont été signalés dans deux pays.

L'agence s'attend à une hausse du nombre de cas de rougeole au cours des prochains mois en raison d'une couverture vaccinale "sous-optimale" dans un certain nombre de pays européens, d'une forte probabilité d'importation à partir de zones à forte circulation et du fait que les mois à venir représentent le pic saisonnier de la rougeole.

La rougeole se propage très facilement, c'est pourquoi une couverture vaccinale de 95% de la population, voire davantage, est essentielle pour interrompre sa transmission, souligne l'agence européenne. Elle appelle à intensifier les efforts pour identifier et atteindre les populations qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont reçu qu'une des deux doses du vaccin.

Les groupes vulnérables, comme les migrants, minorités ethniques et les personnes vivant dans des zones densément peuplées doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'assurer l'équité dans l'accès à la vaccination.

"Personne ne devrait mourir de la rougeole. L'augmentation du nombre de cas de rougeole, une maladie très contagieuse mais évitable par la vaccination, nous rappelle brutalement que tous les États membres doivent redoubler d'efforts pour atteindre et maintenir une couverture vaccinale élevée pour toutes les maladies évitables par la vaccination. Les vaccins sont un moyen sûr et efficace de réduire le fardeau sanitaire des maladies infectieuses et d'éviter des pertes de vie inutiles", déclare Andrea Ammon, directrice de l'ECDC.