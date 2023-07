Une journée d'inaugurations mais aussi de revendications à Libramont

Dans son discours, le président de la Foire agricole, l'un des événements les plus fréquentés de l'été en Wallonie, a souligné la pertinence de l'événement et le besoin des visiteurs de "faire société". "Certains esprits chagrins donnaient pour mort le secteur des foires et expositions, surtout après l'agression par le coronavirus et eu égard au climat que la guerre à nos frontières et le contexte inflationniste nous font subir", a exposé Jean-François Piérard. "Pourtant ce que nous constations ici, à Libramont, c'est que, plus que jamais, nos concitoyens ont un besoin irrésistible de se retrouver, d'échanger, de recréer du lien".

Le lancement officiel de la Foire de Libramont marque aussi le début d'une kyrielle d'inaugurations plus ou moins officielles tout au long de la journée de vendredi, en présence des ministres régionaux Willy Borsus, Céline Tellier, Philippe Henry et Valérie De Bue ainsi que du ministre fédéral David Clarinval.