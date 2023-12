Une réponse de Miss, une résurrection et un problème de néerlandais: voici notre carnet de campagne N°14

Carnet de campagne épisode 14. Les élections sont dans moins de 6 mois et on sent déjà une certaine excitation, notamment au Mouvement réformateur.

Mercredi, Georges-Louis Bouchez, président du MR, a lancé une pré-campagne électorale à Anvers. Balade dans les rues de la ville accompagné d’un vélo avec remorque et affiche pour un nouveau slogan. "Qu’est-ce qu’on peut lire ici?", demande un journaliste flamand à Georges-Louis Bouchez. "On a effectivement 50 nuances de gauche en Wallonie, et nous, tout simplement", répond-il. Le journaliste demande s'il peut le dire en néerlandais. Le président libéral s'exécute: "En Wallonie, il y a 15 nuances de gauche et nous". Georges-Louis Bouchez s'est trompé entre le chiffre 15 et 50 en néerlandais. "50, allez sorry!", lance-t-il ensuite.

Contre-attaque socialiste

Petite imprécision linguistique pour ce nouveau slogan. Mais à peine dévoilé, il a déjà trouvé sa réponse socialiste. Le PS a lancé sur les réseaux sociaux une contre-campagne sur un petit camion. Même code couleur. Pas tout à fait le même slogan.