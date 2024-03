Une trentaine de pays réaffirment la place du nucléaire dans leur stratégie énergétique

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement d'Europe et hors d'Europe ont affirmé jeudi à Bruxelles leur soutien à l'énergie nucléaire tant pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre que garantir la sécurité énergétique mondiale.

"Nous (...) réaffirmons notre ferme engagement en faveur de l'énergie nucléaire en tant qu'élément clé de notre stratégie mondiale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'électricité et de l'industrie, garantir la sécurité énergétique, renforcer la résilience énergétique et promouvoir le développement durable à long terme et la transition vers une énergie propre", dit une déclaration commune adoptée à la fin du Sommet nucléaire de Bruxelles, co-organisé par la Belgique et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).

La déclaration vise le développement du nucléaire, aussi bien par la prolongation des capacités existantes que par la construction de nouvelles capacités.