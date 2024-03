Utiliser l'ivermectine contre la gale et pas contre le coronavirus

L'AFMPS et Sciensano recommandent de ne plus utiliser de comprimés d'ivermectine illicites car il n'y a aucune garantie en termes de sécurité, de qualité et d'efficacité. Ces médicaments illicites sont surtout vendus via des boutiques en ligne étrangères ou des plateformes de vente en ligne.

Selon l'AFMPS et Sciensano, une mauvaise utilisation de l'ivermectine, présenté comme médicament bon marché sur les réseaux sociaux, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé publique car elle entraînerait une résistance des parasites contre lesquels ils sont généralement préconisés.

L'ivermectine en crème ou en comprimés garde sa pertinence lorsqu'il est utilisé contre la gale notamment, une maladie de la peau en recrudescence dans les milieux estudiantins.