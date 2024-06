Vandenbroucke considère que Vooruit "pourra peser" après le scrutin

Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) pense et espère que son parti pourra influencer les négociations gouvernementales grâce à son résultat électoral, a-t-il déclaré à l'agence Belga dimanche soir.

Le ministre souligne que la santé, le pouvoir d'achat, l'éducation et les transports publics sont des thèmes importants pour Vooruit dans le cadre des négociations. "Quand toute la poussière sera retombée, nous verrons comment nous pouvons nous positionner au mieux."

"C'était notre intention avec Vooruit de pouvoir peser sur la politique à mener, tant en Flandre qu'au niveau fédéral", a-t-il expliqué. "Nous avons mené une bonne campagne et nous avons entendu beaucoup d'inquiétudes de la part de la population. Je pense qu'avec ce résultat, nous pouvons peser efficacement et nous sommes prêts à nous asseoir autour de la table avec quiconque souhaite négocier sérieusement."

Vandenbroucke estime par ailleurs positif que la N-VA soit le parti flamand le plus puissant, et non le Vlaams Belang.