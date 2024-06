WALLONIE- En perte de vitesse, le PS reste bien en tête à Mons

Malgré une forte remontée du MR, le PS se maintient comme premier parti au suffrage régional dans la circonscription de Mons. A la quasi-clôture des dépouillements, soit 91 bureaux sur 92, les socialistes avaient perdu 2,81 points de pourcentage par rapport au scrutin de 2019, mais représentaient toujours 33,81% des votes et décrochaient deux sièges. Le MR a, de son côté, fait un bond de 11,66 points, et ravit la deuxième place au PTB, avec 26,89% des votes.

Les bonds du MR - qui obtient 2 sièges (+1) - et des Engagés (1 siège) se font principalement aux dépens d'Ecolo, qui chute de 6,51 points et n'atteint plus le seuil électoral (4,75%).

Le bourgmestre socialiste de Mons Nicolas Martin et l'ancienne ministre MR Jacqueline Galant, ont été personnellement plébiscités par 18.127 électeurs pour le premier et 13.916 pour la seconde.