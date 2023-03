Wallonie: feu vert pour créer 105 habitats solidaires pour personnes en perte d'autonomie

Dans son Plan de relance, le gouvernement de Wallonie s'est engagé à augmenter l'offre d'hébergements et à créer des habitats inclusifs et solidaires pour les personnes en perte d'autonomie en raison de leur âge ou d'un handicap.

Sept opérateurs répondant aux critères d'attribution ont été désignés: la Société Régionale du Logement de Herstal (4.371.407 euros), l'administration communale de Saint-Georges-sur-Meuse (4.295.000 euros), l'asbl Maison de la solidarité de Mons Wallonie-Picarde (Mouscron) (3.796.375 euros), l'asbl "Les Amis des Aveugles et Malvoyants" (Ghlin) (3.941.575 euros), l'asbl Repos, Joie, Santé et Solidarité (Charleroi) (3.766.125 euros), l'asbl Réseau Solidaris Wallonie (Namur) (3.841.750 euros), et le Fonds d'entraide et de solidarité (Walhain) (2.746.700 euros).

Ces sept gestionnaires de projets sont désormais chargés de mettre sur pied ces futurs logements qui seront notamment équipés des dernières technologies permettant aux personnes en perte d'autonomie d'y vivre sereinement. Une personne référente d'aide et de soutien sera aussi désignée pour chaque projet d'habitat.

Selon la ministre de l'Action sociale Christie Morreale (PS) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), pour atteindre l'objectif initial de 135 logements, un second appel à projets sera lancé prochainement afin d'également installer ce type d'habitat en province du Luxembourg et dans le centre de Liège. Cela permettra de couvrir l'entièreté de la Wallonie.