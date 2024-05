10 ans après la tuerie au Musée juif, Alexia se souvient encore du message de sa sœur: "Notre frère s'est fait abattre"

C’est un endroit qu’elle tient à nous montrer. Un sanctuaire en hommage à son frère Alexandre, victime de l’attentat du musée juif de Bruxelles en 2014. Dix ans après, sa sœur se souvient encore. "J'avais reçu un message de ma petite soeur sur Facebook. J'ai cru qu'elle avait passé la soirée avec ses copines et qu'elle me faisait une blague. Mais ce qui m'avait choqué, c'est le message laconique. Notre frère s'est fait abattre d'une balle de kalachnikov. Honnêtement, je n'y ai pas cru. Puis, j'ai allumé la télévision et j'ai vu le flash spécial. Et là je vois on frère et je me dis: "Punaise, ce n'est pas une blague"", se souvient Alexia.

Le tireur Mehdi Nemmouch fera quatre victimes, trois décèderont sur place. Alexandre, gravement touché, est emmené à l’hôpital. "Cela ressemblait à Alexandre. Il a fait le maximum pour qu'il puisse faire l'honneur à sa maman de mourir dans ses bras. Malgré la scène de l'horreur, je trouvais que c'était très beau".