Joachim Gérard entre en jeu, Mao-Kei To en demi-finale, Léa Bayekula entre en piste

Au programme aussi dimanche, Wim de Paepe qui débutera son triathlon dans la Seine, en classe PTS2 à partir de 9h30 pour 750 m de natation, 20km en vélo et 5 km en course à pied. Ils sont 12 au départ.

Après son élimination en double aux côtés de Laurens Devos, Marc Ledoux entamera son tableau du simple (MS8) en tennis de table à 20h00 contre le Kazakh Ali Makhulbekov pour tenter de rejoindre les 8es de finale.

Pior Montagu poursuit son parcours en para-tir à l'arc. L'archer de Montigines-sur-Sambre est opposé à 15h30 en 8es de finale à l'Irakien Abbas Kadhim.

Samedi, Man-Kei To a validé sa place en quarts de finale en badminton (H1). La Brabançonne flamande a écarté ensuite le même adversaire, la Sud-Coréenne Hyunah Kwon en quarts de finale à quelques heures d'intervalle pour se hisser dans le dernier carré. Elle n'est plus qu'à une victoire d'une médaille et jouera dimanche vers 11h50, contre la Thaïlandaise Sujirat Pookham.