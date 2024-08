Le mauvais temps annoncé en Andorre modifie le programme de dimanche en cross-country

Les épreuves de cross-country sont au programme, mais elles ont été raccourcies d'un tour et avancée en raison de la menace d'orages et de foudre. Ainsi la course pour les dames, avec Emeline Detilleux côté belge, est avancée de 13h30 à 10h15. Celle chez les messieurs, avec Pierre de Froidmont et Jens Schuermans, aura lieu à 12h00 (au lieu de 15h30).

La course pour les espoirs (U23) - avec Jarne Vandersteen - est aussi avancée. Celle des espoirs féminins est annulée et les concurrentes se disputeront leur titre mondial en prenant part à la course pour les élites.