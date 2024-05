11 amendes pour excès de vitesse: Paula peut-elle contester ses procès-verbaux ou doit-elle payer la totalité?

Paula nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car elle a reçu 11 procès-verbaux pour la même infraction. Flashée 11 fois au même endroit, Paula se demande si elle peut contester ou non ces amendes, du moins une partie. Réponse avec Justine Pons, qui chaque jour répond à vos questions, celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous.