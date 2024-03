99% des passagers surveillés en 2023: comment le Centre National de Crise scrute nos avions pour arrêter des criminels

La lutte contre la criminalité passe aussi par la surveillance du trafic aérien. En 2023, l'Unité d'information des Passagers, qui dépend du Centre National de Crise, a multiplié les analyses et recherches pour identifier des criminels qui venaient en Belgique ou qui quittaient le territoire, chaque fois par avion. En réalité, 99% des passagers ont été surveillés à distance, et ce, dès leur réservation.

"Quand il y a un signalement, lorsqu'un passager transite, part ou arrive en Belgique, on croise les données avec les bases de données des différents services de renseignement et de sécurité et, de là, si un suspect dans le cadre d'une enquête est pris en train de prendre l'avion, on peut aboutir à une arrestation", raconte Thomas Gijs, le Porte-parole du Centre National de Crise.