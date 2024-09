Aéroports, transports en commun, maisons de repos, emploi, médecins... Voici tout ce qui change ce 1er septembre

La Commission européenne a décidé le 31 juillet de l'application temporaire de cette restriction à 100 ml en raison d'un problème technique sur les équipements EDSCB utilisés dans certains aéroports en France (notamment à Roissy Charles de Gaulle et Orly), aux Pays-Bas (notamment à Amsterdam Schiphol et Eindhoven), en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Lituanie, à Malte et en Suède. Ces aéroports utilisent des scanners de norme C3, jusqu'ici approuvés par l'UE, qui permettent de contrôler plus précisément les bagages et de détecter des éventuels explosifs sous forme liquide. Les voyageurs n'étaient alors plus contraints de limiter leurs contenants de liquides à 100 ml. Aucun aéroport belge ne dispose actuellement de cette technologie. Selon la Commission, les scanners de norme C3 doivent être "révisés afin d'améliorer leurs performances". Elle ajoute que la limitation pourra être supprimée pour les aéroports disposant de la technologie EDSCB dès que ces scanners, après révision, respecteront "les normes les plus élevées en matière de détection".

La "règle des 100 ml" est réintroduite le 1er septembre dans l'ensemble des aéroports de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, en Suisse, en Norvège et au Liechtenstein. Cette limitation, selon laquelle les contenants avec plus de 100 ml de liquide sont interdits dans les bagages à main, est remise en vigueur en raison d'un dysfonctionnement technique sur les scanners de nouvelle génération utilisés à la sécurité de plusieurs aéroports européens.

Dès ce 1er septembre, il est plus facile pour les employeurs d'engager un travailleur non originaire de l'Union européenne. A cette date, une nouvelle réglementation en matière de migration économique salariée pour travailleurs étrangers entre en vigueur. "Cette réforme poursuit un triple objectif: répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activités, développer l'attractivité économique de la Wallonie et réduire la charge administrative pour les entreprises", détaille le Service public de Wallonie (SPW). L'administration promet encore "un contexte d'accueil plus compréhensible et transparent pour les travailleurs, les employeurs et les investisseurs".

Jusqu'ici, si le travailleur interrompait son congé avec allocations avant la durée minimale (qui peut aller jusqu'à six mois en cas de crédit-temps d'1/5 temps), les allocations reçues étaient considérées comme indûment perçues et étaient récupérées par l'Onem. Le travailleur qui met fin à son congé avant la date d'échéance demandée à l'origine perdra, néanmoins, le solde du crédit permettant d'atteindre la durée minimale (sauf dans le cadre d'un congé pour soins palliatifs).

L'objectif de cette dernière, adoptée le 18 janvier dernier par le Parlement bruxellois, est notamment d'harmoniser les différentes normes d'agrément, de soutenir la transformation des maisons de repos en "lieux de vie", de valoriser les capacités et encourager l'autonomie et l'indépendance des aînés, d'améliorer la qualité de la prise en soins et le bien-être des résidents, de renforcer la formation du personnel et d'ouvrir les établissements à la vie locale, énumère Iriscare. Cela passe par des plans d'action, des formations supplémentaires et de nouvelles obligations, notamment en termes d'équipement et d'infrastructures. Il est également interdit d'imposer des suppléments pour certaines options, comme la prise de repas en chambre ou la mise à disposition d'Internet sans fil. Des mesures sont par ailleurs prévues sur le long terme comme la connexion à Internet sans fil dans chaque chambre et les espaces communs d'ici à 2026, la mise en place de lits réglables en hauteur d'ici à 2029, ou encore l'obligation d'ici à 2034 de mettre en place des systèmes de protection solaire extérieur aux fenêtres (à l'exception des façades côté nord).

La réforme des normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés en Région bruxelloise entre en vigueur ce 1er septembre. Ces nouvelles normes visent essentiellement à "améliorer la qualité de vie et de soins des aînés" au sein des maisons de repos et des maisons de repos et de soins dans la capitale, précise l'organisme public Iriscare, en charge de la mise en œuvre de la réforme.

Parmi les simplifications annoncées, il est désormais plus facile, pour un employeur, de démontrer qu'il lui est impossible de trouver des recrues à l'échelle locale. Certaines catégories de travailleurs peuvent en outre être liées à plusieurs employeurs. Des modifications sont également annoncées dans les critères d'octroi pour certains permis de durée limitée (enseignants en mobilité, sportifs, carte bleue junior, etc) et dans les cas de dispenses, notamment une dispense pour les post-doctorants et les chercheurs sous convention.

Hausse des tarifs STIB

Ce 1er septembre, les tarifs de la STIB changent. Le ticket 1 voyage passe ainsi de 2,10 à 2,20 euros. Autre hausse de prix: un billet depuis Brussels Airport passe à 7,5 euros (actuellement 7 euros) et le titre valable un jour sur le réseau vaudra quant à lui 8 euros (7,5 aujourd'hui). Le tarif de l'abonnement pour un mois sera fixé à 52 euros au lieu de 49. Celui pour un an grimpe à 520 euros (499 jusqu'ici). L'abonnement d'un mois pour les voyages de et vers l'aéroport passera de 60 à 64 euros. En ce qui concerne les Brupass, le voyage passe de 2,40 à 2,60 euros, les 10 voyages de 16,80 à 18,20 et celui d'un jour de 8,40 à 9,10. L'abonnement mensuel vaudra 65 euros (60 jusque là) et l'annuel 650 euros (600 aujourd'hui). Pour les Brupass XL, le voyage coûtera 3,50 euros (3,20 actuellement), les 10 voyages 24,50 euros (22,40 aujourd'hui), le mensuel 91 euros (84 jusque là) et l'annuel 910 euros (840 en ce moment).

Ces hausses de tarifs ne touchent pas les titres à tarif préférentiel. Les abonnements STIB scolaire et 18-24 ans bruxellois restent à 12 euros par an. Les moins de 12 ans voyagent gratuitement.

Nouvelle prime pour les médecins généralistes

Les médecins généralistes peuvent, à partir de ce 1er septembre, demander une prime à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) pour engager du personnel de soutien dans leur cabinet, a annoncé le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

L'objectif de cette initiative est d'octroyer aux généralistes une plus grande marge de manœuvre et plus de temps en leur permettant de déléguer certaines tâches administratives ou actes médicaux simples. Les médecins qui en feront la demande pourront ainsi bénéficier d'une prime comprise entre 5.000 et 7.500 euros, en fonction du nombre de demandes, pour le premier recrutement de personnel de soutien. Le cabinet du ministre estime que 4.872 cabinets individuels et 605 cabinets de groupe peuvent prétendre à cette intervention. Les demandes pourront être soumises jusqu'au 31 octobre. Un budget de 16,7 millions d'euros a été dégagé pour l'octroi de ces primes.

Remboursement des séances de logopédie

Le remboursement des séances de logopédie est désormais temporairement élargi à tous les enfants présentant une déficience mentale, quel que soit leur niveau de quotient intellectuel (QI), à l'exception toutefois des enfants autistes et de ceux fréquentant l'enseignement spécialisé.

Jusqu'ici, les enfants qui présentaient un QI inférieur à 86 étaient exclus du remboursement de leurs séances de logopédie en mono-disciplinaire, c'est-à-dire dans le cadre d'une prise en charge réalisée par des logopèdes uniquement. Ils n'en bénéficiaient qu'au cours d'une prise en charge multidisciplinaire, effectuée par différents thérapeutes en collaboration. Après des semaines de débat, le gouvernement fédéral a toutefois décidé, en mars dernier, de revoir les règles concernant le remboursement des frais de logopédie.