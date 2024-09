Le pongiste Marc Ledoux veut donner le maximum face au triple champion paralympique

"C'est la troisième fois que je rencontrais cet adversaire. Il s'entraine de plus en plus et veut chaque fois se surpasser. J'avais mis en place une tactique contre lui. Il s'y est adapté en cours de rencontre. Ça a fait monter la pression, mais j'ai su bien réagir. Je suis content de mon match, mais surtout de l'ambiance et de la présence des supporters, que je remercie. Ce sont des Jeux exceptionnels. L'organisation française fait un magnifique travail, le public est présent en masse. Cela fait plaisir, et on prend du plaisir en jouant. Les résultats s'en ressentent, même si je serai demain opposé au triple champion paralympique en huitième de finale. Cela s'annonce compliqué, mais je compte bien donner le meilleur de moi-même", a assuré Marc Ledoux, cité par le Comité paralympique belge, et qui disputé les Jeux Paralympiques pour la 5e fois de sa carrière.

Lundi, le Louviérois, 38 ans, va en effet remettre le couvert face au Chinois Zhao Shuai triple champion paralympique.