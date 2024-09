Wim De Paepe plongera bien dans la Seine lundi, les épreuves de para-triathlon confirmées

Les épreuves de para-triathlon des Jeux Paralympiques de Paris, décalées d'une journée à cause de la mauvaise qualité de la Seine, auront bien lieu lundi matin, ont affirmé les organisateurs, après la constatation d'une amélioration de la situation.

"Les résultats des analyses du jour, combinés au système de contrôle en temps réel de la qualité microbiologique de l'eau (Coliminder), montrent que la qualité de l'eau continue de s'améliorer et sera en dessous des seuils de World Triathlon le jour de la compétition", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Le parcours de l'épreuve est composé de 750 mètres de natation, 20 kilomètres de para-cyclisme et cinq kilomètres de course à pied.

Deux séances d'entraînement dans la Seine avaient pu se tenir jeudi et vendredi matin, avant qu'une dernière ne soit annulée samedi.

Initialement, les épreuves, dont le départ et l'arrivée ont lieu au niveau du pont Alexandre-III, devaient avoir lieu sur deux jours, les 1er et 2 septembre. Elles ont été regroupées selon une annonce faite jeudi, là encore par mesure de précaution par rapport à la météo.

Pendant les Jeux Olympiques déjà, plusieurs entraînements de triathlon et natation en eau libre ont été annulés et le triathlon masculin a été également repoussé d'une journée en raison d'une eau impropre à la baignade à cause d'une pluviométrie abondante.