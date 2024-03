Alerte aux tiques: pourquoi sont-elles de retour si tôt?

Attention, si vous comptez vous balader en pleine nature dans les jours qui suivent : les tiques sont de retour. Ces petites bêtes peuvent transmettre des maladies, tant aux humains qu’aux animaux et cette année, elles sont là plus tôt que prévu. Pour quelles raisons ?

En promenade ou en randonnée, vous pourriez être très proche de tiques sans même le savoir. Même en cette fin d’hiver, ces acariens sont déjà présents dans les forêts et dans les champs. En cause ? Les températures clémentes de ces dernières semaines. "Elles se "réveillent" à partir de 7 degrés, donc vu les températures qu’on a, ce n’est pas étonnant", explique ainsi Virginie Vermeire, vétérinaire.

Elles attendent notre passage dans les herbes hautes. Pas de panique, pour l’instant, nous ne risquons pas grand-chose grâce à nos vêtements bien couvrants. En revanche, nos animaux sont davantage exposés. "Si on voit que notre chien a une perte d’appétit, qu’il est plus apathique, qu’il se traîne, qu’il dort plus que d’habitude ou qu’il a de la fièvre, alors là, il ne faut pas hésiter à consulter son vétérinaire au plus vite et d’urgence", alerte Adeline Westerling, comportementaliste animalier.