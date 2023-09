Alexander De Croo annonce la mise en place d'une Task Force pour "créer minimum 2.000 places" pour les demandeurs d'asile

Une crise migratoire exceptionnelle frappe actuellement la Belgique et notre pays doit s’y préparer pour ne pas se retrouver dans une situation où "on n’aurait pas de réponse alors que des personnes se trouvent dans la rue", souligne Alexander De Croo, notre Premier ministre.

Il n'était pas possible, selon Alexander De Croo, de demander à une seule et même personne de trouver la solution à cette crise migratoire. "On a beaucoup de ministres qui ont des bâtiments et des infrastructures et qui peuvent regarder de quelle manière ils peuvent contribuer à trouver une solution."

Agir avant l'hiver

À l'approche de l'hiver, il est important de prendre des mesures maintenant. "La dernière chose qu'on veut, c'est que des centaines ou milliers de gens doivent dormir dans les rues dans nos villes", dit-il.