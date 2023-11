Assurances plus chères, banques frileuses: la carte des zones inondables n'est plus à jour en Wallonie, c'est un problème selon cet expert

Via des cartes, les citoyens s'informent sur les risques d'inondation lors de la construction et de la rénovation d'une habitation. Ils peuvent ainsi prévoir et adapter leur logement. Mais depuis 2021, ces cartes sont obsolètes. "En 2021, on peut voir l'ampleur de l'inondation qui a été beaucoup plus importante que ce qui a été imaginé précédemment. Ce qui signifie qu'à l'avenir, il va falloir intégrer cette nouvelle donnée statistique dans la future cartographie d'aide à l'inondation qui est mise à jour tous les 6 ans", indique Joël Privot, un architecte urbaniste (ULiège).

Des conséquences pour les assurances et les crédits

Une situation dont la région wallonne tient compte. Une circulaire et un référentiel existent sur les constructions et les aménagements en zone inondable. "Les assureurs, les banquiers, les communes s'emparent de ces cartographies dans le cadre des demandes de permis pour voir ce qui va être possible de faire. Les assureurs ne sont plus prêts à suivre l'assurabilité d'un bien puisque la vulnérabilité est beaucoup trop importante. Ou alors ils vont demander des surprimes. Et les banques ne sont plus prêtes à financer des biens, des nouveaux batîments ou même des industries", souligne Joël Privot.

Les administrations communales sont aussi plus attentives lorsqu'elles délivrent des permis d'urbanisme. "Avant de signer le moindre engagement d'achat, mais c'est vrai pour tous les problèmes administratifs en général, il faut d'abord prendre un renseignement auprès de la commune concernée pour voir si les projets qu'il a, dans le bien qu'il souhaite acheter, sont réalisables ou non. Cela va vraiment dépendre d'une commune à l'autre", explique Renaud Chauvin, un notaire à Verviers.