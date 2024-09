Audi Brussels: "80% des travailleurs ont repris leur activité ce mercredi", annonce la direction

Aucun projet automobile ou utilisation alternative économiquement viable n'ont ainsi été trouvés pour l'usine automobile, a avancé la direction lors d'un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire mardi matin. Celui-ci s'est tenu dans le cadre de la phase 1 de la loi Renault sur les licenciements collectifs.

Selon le porte-parole d'Audi Brussels Peter D'hoore, "plus de vingt modèles économiques alternatifs ont été analysés dans le cadre du processus d'information et de consultation, par exemple dans les domaines de l'électromobilité et de la technologie des batteries, mais aussi de la durabilité durant le cycle de vie et des nouveaux modèles économiques tout au long de la chaîne de valeur". Rien ne semble dès lors viable.

Dans le cadre du CE extraordinaire, la direction d'Audi Brussels a convenu avec les partenaires sociaux de former un groupe de travail commun, afin d'explorer plus en profondeur les alternatives possibles. Celui-ci démarrera son analyse la semaine prochaine.