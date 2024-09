Moins de la moitié des Belges considèrent leur rémunération équitable

Or, d'ici 2026, la Belgique devra implémenter la directive européenne sur la transparence des salaires, mise en oeuvre pour garantir une rémunération équitable et non sexiste. "Les entreprises seront tenues de donner aux travailleurs et aux candidats à l'emploi davantage d'informations sur leur politique salariale, et plus particulièrement sur l'échelle salariale à laquelle se situe leur poste, le compa-ratio (qui évalue la compétitivité du niveau de rémunération, NDLR) et le salaire moyen pour le même poste", explique SD Worx.

La transparence sur les salaires pourrait ainsi permettre de mettre en évidence des inégalités entre hommes et femmes au sein même d'une entreprise, et donner plus d'outils aux femmes, qui souffrent toujours d'un écart salarial, pour négocier leur rémunération.

SD Worx a interrogé 18.000 travailleurs et 5.118 entreprises - dont 300 employeurs belges - dans 18 pays européens.