Bruxelles 10e ville la plus embouteillée du monde: une solution existe, quel modèle faudrait-il suivre?

Tout cette semaine sur RTL info, nous parlons de mobilité, et la bête noire de beaucoup d’automobilistes, ce sont les embouteillages. Ceux qui se rendent dans notre capitale en souffrent particulièrement.

Sur le podium, derrière Bruxelles, il y a les villes de Louvain et de Liège. Mais notre capitale n’est cela dit pas la ville la plus embouteillée au monde. Elle monte tout de même dans le classement : dixième aujourd’hui, elle était quatorzième sur 387 l’an dernier. À présent, Paris est même derrière Bruxelles, à la onzième place.

La région bruxelloise est la plus embouteillée de Belgique, selon une étude réalisée par Tomtom. La société de navigation a fait ses calculs : il faut en moyenne 27 minutes aux automobilistes pour y parcourir 10 kilomètres. D’après Bruxelles Mobilité, ce sont les aménagements pour les autres types de transport qui ralentissent le trafic des voitures.

Celle qui est tout en haut du classement, c'est Londres où il faut 37 minutes et 20 secondes pour parcourir 10 kilomètres, c'est donc 10 minutes de plus qu’à Bruxelles. Selon les calculs, les Londoniens restent à l'arrêt pendant l’équivalent de 5 jours sur une année.

Dans le reste du top 5 mondial, il y a Dublin en Irlande, Toronto au Canada, Milan en Italie et Lima au Pérou.

Comment faire fondre ces bouchons ?

Construire des routes plus grandes, ce n’est pas la bonne solution, car cela fait même grossir les files ! Parce que cela incite à encore plus utiliser la voiture.

Selon un des patrons de Tomtom, il faut surtout adapter encore plus les villes aux autres modes de transports comme le vélo ou la marche à pied. Il donne l’exemple d’Amsterdam et de Copenhague qui sont des capitales aussi, mais qui se classent bien plus loin dans le classement : 151e place pour Amsterdam, 160e pour Copenhague, où il faut 17 minutes pour parcourir 10 kilomètres. C'est donc 10 minutes de moins qu’à Bruxelles.