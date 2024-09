Les applications de navigation peuvent-elles mettre fin aux embouteillages?

Les applications de navigation sont quotidiennement utilisées par les conducteurs. Alors qu'elles se développent et se perfectionnent de plus en plus grâce à l'Intelligence Artificielle, une question se pose : peuvent-elles véritablement éliminer les embouteillages ?

On aimerait que les applications ne puissent plus donner l'emplacement exact de tous ces contrôles mobiles

Et ces applications de navigation savent pratiquement tout de vous. "Les profils de conduite des conducteurs, s'il est plutôt agressif ou tranquille sur la route, les caractéristiques de la route... Toutes ces informations sont mises ensemble pour faire une destination finale du temps de trajet", explique Gilles Louppe, professeur à l’ULiège.

Le réseau routier évolue constamment. Au centre Perex, on analyse le trafic en temps réel sur les routes wallonnes. L’utilisation des applications mobiles est aujourd’hui intégrée dans la gestion de la mobilité. "Vous pouvez envoyer une alerte précise dans une zone géographique déterminée aux autres usagers, et ceux-ci peuvent donc éviter la zone", affirme Lionel Lheureux, commissaire de police et coordinateur au centre Perex.

Si cette aide à la conduite est devenue pratiquement indispensable, elle peut aussi avoir des effets pervers.

"Vous avez bu et vous regardez votre itinéraire avant de prendre la route. Vous voyez qu'il y a un contrôle mobile ce qui vous permet de l'éviter, ce qui a un effet néfaste sur la sécurité routière", prend comme exemple Benoit Godart, porte-parole de l’institut Vias. "On aimerait bien que les applications ne puissent plus donner l'emplacement exact de tous ces contrôles mobiles".

La technologie pourra-t-elle faire disparaître les embouteillages ?

Le Belge perd en moyenne presque deux jours par an dans les files. Selon Gilles Louppe, professeur à l'ULiège, l'Intelligence Artificielle pourrait freiner les pics d'embouteillages : "Avec les voitures autonomes, les embouteillages vont être réduits, on va pouvoir absorber ces vagues par des "cruise control" intelligents".

L’an dernier, les embouteillages ont coûté plus de 2.7 milliards d’euros à l’économie Belge.