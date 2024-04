"Ça m'a grandement choqué": un chauffeur de bus raconte l'agression dont il a été victime

Jérôme est chauffeur de bus. Il y a deux mois, durant son dernier trajet, une voiture empêche son bus de démarrer. Il demande alors au conducteur de se déplacer. "Ça n’a pas plus à la personne qui s’est énervée et qui m’a insultée. Cinq minutes après, je démarrais mon bus et la personne m’a suivie pour se venger. Elle m’a pris dans un rond-point en contre-sens, je me suis retrouvé à moins d’un mètre de sa voiture. Ça m'a grandement choqué", raconte-t-il.

Tolérance zéro

En 2023, les collaborateurs de la STIB, de la SNCB, de la TEC et de De Lijn ont subi près de six mille agressions physiques et verbales. Cela équivaut à quinze cas par jour.

Aujourd’hui, les quatre opérateurs lancent une campagne de sensibilisation et de prévention. Ils demandent également une politique de tolérance zéro. "Les contrôles de nos contrôleurs devraient parfois être accompagnés de la Police et bien sûr, au-delà du TEC, des partenariats indispensables avec la police locale, les polices fédérales et les parquets, de telle manière à ce que les interventions soient plus rapides et que s’il y a jugement, qu’il soit rapidement fait et avec aggravation de la peine", souligne ainsi Stéphane Thiery, porte-parole du TEC.