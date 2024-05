Carambolage entre 5 voitures et 1 camion à hauteur de Loncin: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

08h59 Carambolage entre 5 voitures et 1 camion à hauteur de Loncin Situation assez compliquée du côté de Liège sur l'A602 venant de Liège vers Loncin suite à ce carambolage entre 5 voitures et 1 camion à hauteur de Loncin en direction de Bruxelles. Vous serez fortement ralenti entre l'Aire de Glain et Loncin (+30 minutes) Vous serez aussi ralenti 15 minutes sur l'E40 à votre arrivée à Bruxelles avec des files depuis Bertem. Toujours en région liégeoise, la circulation est très importante sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège avec encore 30 minutes de perdues entre Herve et Cheratte vers Bruxelles. A Bruxelles, la situation est inchangée sur le ring intérieur avec 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Toujours sur ce ring intérieur, un véhicule est en panne à hauteur de Halle en direction de Grand-Bigard. Enfin, situation toujours compliquée sur l'E411 en venant du Luxembourg entre Rochefort et l'Aire de Salazine où vous perdez maintenant 45 minutes sur 11 km en direction de Namur.



08h34 Ralentissements sur l'E40 Toujours 20 minutes à ralentir sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège entre Herve et Hermée / Hauts-Sarts vers Bruxelles. Encore en région liégeoise, des files également sur l'A602 entre l'Aire de Glain et Loncin où vous ajouterez 25 minutes. Files qui s'expliquent à l'instant par un accident à hauteur de Loncin vers Bruxelles. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées. Autre zone de ralentissements : sur l'E411 Luxembourg-Namur entre Rochefort et l'Aire de Salazine vers Namur. Vous perdez là 30 minutes en direction de Namur ! Plus loin, toujours 15 minutes dans la zone de travaux débutant à Daussoulx vers Bruxelles et 10 minutes à votre arrivée à Bruxelles avant le Carrefour Léonard. L'E40 Liège-Bruxelles vous ralentit toujours 20 minutes entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ralentissez encore 2x25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Par contre, très peu de ralentissements (3 petites minutes) sur le ring extérieur entre Groenendaal et Léonard en direction de Zaventem.



08h12 305 km de files cumulées Pas d'accidents à signaler sur notre réseau routier et 305 km de files cumulées pour l'instant juste après 8h. Un véhicule est en panne en bande de droite sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek vers Bruxelles. Vous serez donc ralenti 15 minutes entre le Parking d'Heverlee et Sterrebeek. Autour de Bruxelles, toujours 2x20 minutes (comme hier) sur le ring intérieur entre Expo et Machelen en direction de Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Vous ralentissez aussi 10 minutes entre Haut-Ittre et Hal vers Grand-Bigard. 20 minutes aussi sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen en direction de Bruxelles. 15 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. En amont également de longues files entre Champion et Aische-en-Refail vers Bruxelles (+20 minutes). D'autres files importantes également sur cette E411 entre Rochefort et Achêne en direction de Namur où vous ralentissez 15 minutes suite à une zone de chantier. En région liégeoise, attention, 30 minutes de files sont constatées sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre Herve et le Viaduc de Cheratte vers Loncin. es remontées de files sont constatées sur l'E25 entre Argenteau et Cheratte.

07h29 Les files ont quelque peu évolué sur l'E411 Une situation presque inchangée depuis tout à l'heure avec aucun accident à signaler. Les files ont quelque peu évolué sur l'E411 Namur-Bruxelles avec 10 minutes à ajouter entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Deux zones de files également sur l'E40 Liège-Bruxelles : 6 minutes à ajouter entre Haasrode et Heverlee et 4 minutes entre Everberg et Sterrebeek. 15 minutes maintenant à ajouter au sud de Bruxelles sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le Ring de Bruxelles. Plus au nord sur le ring intérieur, vous ralentissez maintenant 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem puis 15 minutes avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Dans l'autre sens vers Grand-Bigard, un peu moins de 10 minutes à ralentir entre Grimbergen et Wemmel.

07h08 Pas d'incident sur notre réseau routier Pas d'incident sur notre réseau routier. Seules les fameuses files "habituelles". Sur le ring intérieur en direction de Zaventem entre Grand-Bigard et Jette (+5min), entre Expo et Machelen (+15min) et ensuite entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren en direction de Waterloo (+10min) Dans l'autre sens, en direction de Grand-Bigard, vous ralentissez 5 minutes entre Strombeek-Bever et Jette. En venant de Namur, vous serez ralenti entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+10 min) avec 5 minutes à ajouter dans la zone de travaux débutant à Daussoulx. On notera aussi 7 minutes à ralentir sur cette E411 entre Custine et Achêne en direction de Namur. Quelques files également sur le ring extérieur de Bruxelles en direction de Zaventem entre Waterloo et Argenteuil (+3 min), sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons (+8min) et sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Affligem et Ternat (+8min)

06h29 Des files "habituelles" Sur le ring intérieur en direction de Zaventem entre Grand-Bigard et Jette (+4min), entre Expo et Machelen (+8min) et ensuite entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren en direction de Waterloo (+10min) 10 minutes à ajouter également sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Affligem et Ternat. Premières files également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et la Chaussée de Mons vers le ring de Bruxelles (+2min) En région liégeoise, vous freinez aussi légèrement sur l'E42 en direction de Saint-Vith entre Verviers et Theux (+2min) suite à cette zone de travaux entre la sortie 7 "Heusy/Theux" et le Viaduc de Polleur sur 3 km.