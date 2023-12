"C'est très encourageant": le nombre de cambriolages a diminué de moitié ces dernières années, voici pourquoi

Ce constat a été relevé dans pas mal de zones de police, notamment en province de Namur : "C'est assez significatif", confirme Jean-Michel Tubetti, chef de corps de la zone de police des Arches. "Par exemple, sur Andenne, si j'avais 143 tentatives de vol, on est plus qu'à une quarantaine. À Fernelmont, c'est la même chose, on a divisé par trois le nombre de vols dans les habitations. On voit vraiment une grande différence par rapport aux différentes communes de la zone. Cette tendance est constatée sur l'ensemble de la zone de police", se réjouit le policier.

"C'est très encourageant et une source de motivation également pour nos collègues qui patrouillent jour et nuit", commente-t-il.