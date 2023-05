"C'est une onde de choc": pourquoi la mobilisation chez Delhaize va au delà des travailleurs du groupe

Gaëtan Stas, secrétaire général CSC dans le secteur de l'alimentation et des services, était l'invité d'Antonio Solimando sur Bel RTL matin de ce 22 mai. Il évoque l'état des grèves et du mouvement qui va bloquer une partie de la capitale ce lundi.

Onzième semaine de conflit social chez Delhaize, et ce lundi, une grève et une manifestation sont prévues. Ce mouvement, issu de la volonté de l'entreprise de franchiser ses magasins, mobilise les "Delhaiziens", mais touche aussi toute la population qui connaît ce groupe Delhaize qui compte à ce jour plus de 9.000 travailleurs.

Ce lundi matin, Antonio Solimando invitait Gaëtan Stas, secrétaire général CSC secteur alimentation et services dans Bel RTL matin. Ce dernier a évoqué les raisons de la colère en comparant "d'autres entreprises où il y a des discussions parce qu'elles sont financièrement un peu en difficulté" à Delhaize "une multinationale qui gagne énormément d'argent et qui prend un certain nobre de mesures de manière à démonter, détricoter l'emploi au sein du groupe". Il explique: "Ils sont en train d'utiliser toutes les ficelles pour faire diminuer les conditions de travail des gens, et c'est inadmissible".