Cette chambre d'hôtel est à vendre à partir de 130.000 euros: est-ce un bon investissement et comment ça fonctionne?

Depuis de nombreuses années, il est possible d'acheter une chambre d'hôtel. Pas pour y vivre mais pour en profiter à certains moments de l'année et gagner de l'argent. Est-ce un bon investissement ? Comment cela fonctionne ? Plusieurs experts nous donnent des éléments de réponse.

Nos reporters Justine Pons et Marc Evrard ont pu visiter une chambre d'hôtel à vendre, présentée comme étant de type "confort" et "idéalement située en plein centre-ville de Liège". Son prix ? A partir de 130.000 euros. "Nous arrivons dans la partie chambre, avec un lit king size, un petit bureau, une télévision à écran plat et une salle de bain privative avec douche", décrit Matthias Sintzen, front office manager de l'hôtel en question. L'hôtel "s'occupe de tout"

Cet investissement présente plusieurs avantages. Il est possible de séjourner plusieurs nuits par an dans la chambre à un tarif très réduit. Et le reste du temps, c'est l'hôtel qui s'occupe de tout. "Vous ne devez pas vous occuper du nettoyage ou de chercher quelqu'un qui occupera votre bien", explique Matthias Sintzen. "On résout le problème des dégâts, explique Maximilien Van Brandt, sales district manager chez Unibricks et développeur immobilier. Puisque si quelqu'un fait des dégâts dans la chambre, et bien on va reprendre cela sur une carte de crédit, comme n'importe qui irait dans un hôtel". Le propriétaire reçoit une part des bénéfices de l'hôtel L'avantage est aussi financier. La propriétaire de la chambre reçoit un pourcentage des bénéfices de l'hôtel. Il n'y a pas de rendement net garanti car il varie en fonction des coûts et des profits. "90% des bénéfices de l'hôtel sont versés dans un pot commun, qui lui-même est redivisé vers les différents propriétaires, éclaire encre Maximilien Van Brandt. Voilà commet ça fonctionne. Ca permet d'avoir un rendement net mais sans devoir s'occuper de quoi que ce soit".

"Ce peut être le meilleur des exploitants comme le pire" Comme pour un achat classique, le propriétaire doit passer devant le notaire, mais avec quelques différences. "C'est un bien immobilier très particulier que vous ne pouvez pas y habiter, rappelle Aline Hugé, notaire. Vous ne pouvez ni l'habiter vous-même, ni le mettre en location vous-même, la gestion est vraiment intégralement confiée à une tierce personne. Ce peut être le meilleur des exploitants, comme le pire", prévient la notaire. Revendre sa chambre d'hôtel n'est pas toujours une bonne affaire dans les premières années, alors mieux vaut bien réfléchir avant d'investir. "Ça s'adresse plus à des personnes qui ont une certaine expérience et qui pourront, le cas échéant, jouer des contre poids dans la structure de gestion", considère Olivier Hamal, président du syndicat des propriétaires et co-propriétaires. "Ça s'apparente plus à un investissement financier pur, un peu comme si vous achetiez des titres, complète Aline Hugé. L'entreprise est l'exploitant et c'est la fiabilité de l'exploitant qui est essentielle pour l'achat".