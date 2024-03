'Chambres avec Vues': une exposition d'art accessible à tous à Namur, "il y a beaucoup de choses à découvrir"

Marianne, artiste, est ravie de cette initiative. "Ça me permet de rencontrer des gens et de parler de son travail et de le faire revivre, tout en le présentant, parce que sinon on n'a pas beaucoup l'occasion de présenter ce que l'on fait", explique-t-elle.

Cette fois, c'est un hôpital neuropsychiatrique qui prend des airs de galerie d'art. "Ça change de voir des artistes dans un autre lieu qu'une galerie d'art ou d'un musée. C'est intéressant", s'enthousiasme un visiteur.

Ce qui a motivé l'hôpital à participer au projet, c'est la thématique de cette année. "C'est 'sans dessus dessous' et donc ça correspondait très bien aux chamboulements, aux aléas de la vie, aux désordres. Et ça correspond également aux attentions qui nous concernent en tant qu'établissement psychiatrique", explique Sophie Muller, attachée à la direction générale de l'hôpital neuro-psychiatrique Saint-Martin.