Charles Fouyn et Noa Dauphinais éliminés en 16es de finale

Charles Fouyn et Noa Dauphinais ont été éliminés en 16es de finale des championnats du monde juniors de badminton (U19) dans leur tableau respectif en simple à Spokane aux Etats-Unis mercredi. Baptiste Rolin et Tammi Van Wonterghem ont aussi été sortis, au 3e tour, en double mixte.

En double mixte, Baptiste Rolin et Tammi Van Wonterghem ont été éliminés en 16es de finale par la paire chinoise tête de série N.1 formée par Zhu Yi Jun et Huang Ke Xin 21-11 et 21-14.

Il n'y a plus de Belges en lice dans ces Mondiaux disputés dans l'Etat de Washington.