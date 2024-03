Cyclistes et cyclomoteurs: la dure cohabitation sur les pistes cyclables, "Ils seraient mieux sur la route"

"Des fois il y a trop de vélos sur les pistes et quand on passe à côté d'eux, ils nous regardent mal. Ils pensent qu'on n'a pas le droit de rouler sur les pistes cyclables, mais si, on a le droit", témoigne un cyclomoteur.

La présence des cyclomoteurs sur les pistes cyclables divise au sein des utilisateurs à vélo. "Ils n'ont rien à faire sur la piste cyclable je trouve, ils seraient mieux sur la route", commente un premier usager, "la plupart du temps, ça ne me dérange pas du tout", nuance un second, "c'est une débilité profonde, s'il y a une maman qui passe avec un petit enfant, c'est quand même très dangereux", ajoute un troisième.

Et effectivement, le code de la route est clair, certains cyclomoteurs peuvent rouler sur les pistes cyclables. "Les cyclomoteurs de classe A peuvent rouler sur les pistes cyclables, les cyclomoteurs de classe B sur certaines pistes et à certains endroits, mais même quand ils le peuvent ce sont des véhicules motorisés, et il y a toujours un principe de protection de l'usager le plus faible", explique Benoît Godart, porte-parole de Vias.

Selon le GRACQ, une association de cyclistes, la cohabitation reste problématique. "Les remarques que l'on va recevoir viennent principalement de parents, qui accompagnent de jeunes enfants encore en apprentissage, et pour qui c'est important d'être en sécurité et séparé des véhicules motorisés", déclare Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au GRACQ.

En Belgique, 4000 cyclomoteurs étaient impliqués dans des accidents l'année dernière.