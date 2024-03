Dans les Pyrénées, le chantier d'un futur golf fait débat la pluie se laisse désirer: "C'est un projet insensé"

"On a perdu 60% de la pluviométrie ces trois dernières années", a expliqué à l'AFP Nicolas Garcia, élu communiste et premier vice-président du département, chargé de l'eau. "Pour vous donner une idée, il faudrait 600 mm (de pluie) pour rattraper tout le retard, recharger les nappes (phréatiques) et au moins 350 mm pour passer l'été."

"Avec la forte mobilisation d'aujourd'hui, le ministre de la Transition écologique va siffler la fin du projet", veut croire Me Mathieu Pons-Serradeil, qui a déposé deux recours pour deux associations, "Pays catalan écologie" et "Agissons 66". "A deux mois des élections européennes, ce serait un geste fort prenant en compte les préoccupations du département face à cette sécheresse interminable", a-t-il jugé.

D'où les sourcils froncés face à un golf où l'herbe devra nécessairement être plus verte que chez le voisin. Oui, mais l'arrosage se fera principalement grâce aux eaux usées de Villeneuve-de-la-Raho, a assuré sa maire Jacqueline Irles (LR), qui continue de défendre bec et ongles le projet.

Or, depuis le début de l'hiver, Perpignan, limitrophe au nord, n'en a reçu qu'une cinquantaine et le préfet n'a cessé de prolonger et renforcer ses mesures de restriction sur l'usage de l'eau, en vigueur depuis le printemps 2022.

"On me dit, +(le golf) tombe mal en ce moment, c'est la sécheresse+. Mais jamais il n'est tombé aussi bien! C'est lui qui va apporter des solutions!", proclame l'édile de cette petite commune de 4.000 habitants. Pour elle, en puisant dans les eaux usées, le 18 trous montre "que ça n'est pas dangereux" et ouvre la voie à la réutilisation de cette ressource pour l'agriculture.

"En toute humilité, je devrais être remerciée d'avoir fait ça, d'avoir anticipé à l'époque (en prévoyant dès 2009 l'utilisation d'eaux usées et de graminées peu consommatrices, NDLR). Et au contraire..." Elle imite le son et le geste de pleurs enfantins, qu'elle attribue à ses opposants. "Les bras m'en tombent." Si le projet devrait par ailleurs apporter environ 200 emplois directs et indirects, il n'en provoque pas moins une levée généralisée de boucliers.