David Clarinval justifie le recours à de nouveaux OGM par l'Europe: "On ne va pas croiser des fraises avec des singes"

Le vice Premier ministre était l'invité du 7h50 de ce jeudi 14 décembre. David Clarinval a évoqué les défis de l'Europe pour l'agriculture, qui doit faire face aux besoins du continent, mais aussi assurer les marchés et les contrats avec l'extérieur tout en pouvant s'assurer une rémunération décente et s'assurer une transition vers une culture plus verte.

Il a indiqué que l'Europe a "déposé sur la table un texte qui est les nouvelles technologies génétiques", mais rassure sur la nature de ces OGM. "Ce ne sont pas des OGM où on croise une fraise avec un singe", explique-t-il. "On entend beaucoup de choses sur les NGT mais ce sont des croisements qui sont faits classiquement comme on le fait dans les fermes actuellement au sein des mêmes espèces végétales", a-t-il détaillé. Ces NGT serviraient donc à "accélérer" le développement des semences. "Au lieu de passer par des cycles naturels, on passe par des cycles de laboratoire."

Plus "durable"?



Des techniques classiques accélérées, donc, qui sont déjà utilisées sur d'autres continents, a rassuré David Clarinval. "En Argentine, par exemple, on utilise des céréales qui ont besoin de moins d'eau et de moins d'engrais."

Y a-t-il un risque pour notre santé? Le vice Premier ministre promet que non et évoque même une solution plus rentable, "bonne pour la durabilité" mais également plus écologique puisque moins d'eau et moins de pesticides doivent être utilisés avec ces NGT. "Je le rappelle ce ne sont pas des OGM au sein où fait des croisements interspecitifs."