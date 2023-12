De nombreuses personnalités belges ont participé à la marche contre l'antisémitisme: "Je vois chez mes amis Juifs des yeux apeurés"

Une marche nationale contre l'antisémitisme s'est tenue dimanche dans la capitale, à l'initiative du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), du Forum der Joodse Organisaties (FJO) et de la Ligue Belge contre l'Antisémitisme (LBCA).

Parmi les plus de 4.000 personnes, de nombreuses célébrités étaient présentes. Nous les avons interrogées pour comprendre pourquoi elles s'étaient déplacées. "Malheureusement en Belgique aujourd'hui, les actes antisémites ont fait fois dix. C'est énorme. Je vois chez mes amis Juifs des yeux apeurés que je n'avais jamais vus jusqu'ici. C'est pour ça que je suis descendu. C'est contre personne, c'est avec eux", confie l'acteur Charlie Dupont. Le comédien belge rappelle que les Juifs belges n'ont rien à voir avec la politique menée en Israël. "Demander des comptes aux Juifs en Belgique sur la politique d'Israël, c'est se tromper. C'est ne pas faire la différence radicale qu'il y a entre être Israélien, voter en Israël, et être Juif. Aujourd'hui, on marche pour les Juifs de Belgique, qui n'ont rien demandé et à qui on fait un procès qui n'est pas le leur".