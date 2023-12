De nombreux produits sont moins chers chez nous qu'ailleurs, mais beaucoup de Belges continuent de faire les courses ailleurs: pourquoi?

Autre bonne nouvelle : selon l'étude de l'Observatoire du prix, les marques propres et les produits premiers prix sont aussi moins chers chez nous et pourtant, de nombreux Belges continuent de faire leurs courses à l'étranger.

Et pour cause : les produits de marque sont bien plus chers chez nous. "Le Belge ne va pas à l'étranger pour acheter sa salade, mais bien les sodas ou les biscuits, toutes les choses de marque internationale. C'est une perte énorme : l'année dernière, nous avons perdu plus de deux milliards d'euros", explique le porte-parole du commerce en Belgique.

L'eau en bouteille, même belge, est aussi concernée, notamment à cause de l'éco-taxe qui s'applique sur les emballages en Belgique, mais pas en France. Pour David Clarinval, vice-Premier ministre et pour le porte-parole du commerce en Belgique, les taxes doivent diminuer. "Si l'état ne fait rien à sa politique de taxe et pour que les grandes marques internationales réduisent leurs coûts, on continuera à avoir ce différentiel de prix et une fuite des Belges vers l'étranger", note ce dernier.

Pour un produit de marque, les Belges ont dépensé en moyenne 13% de plus en 2022 que nos voisins allemands et 6.6% de plus que les Français.