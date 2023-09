Denis Van Weynbergh termine 27e et accumule des miles pour le Vendée Globe

Les Français Jérémie Beyou et Franck Cammas (Charal) ont été les plus rapides en 1 jour 17 heures 46 minutes et 43 secondes.

Le Brabançon Wallon, avec le Français Erwann Le Méné, a terminé dans la nuit de dimanche, la principale épreuve sur 48 heures, en 2 jours 13 minutes et 35 minutes pour finir à la 27e place sur les 34 engagés.

"Mais quelle belle semaine. Des visites de partenaires, une Dream Team au top, une belle course sans rien casser (la première fois...) et une collaboration sur l'eau avec Erwann Le Mené qui commence à porter ses fruits. Encore une fois, tous ensemble, on progresse", a commenté le skipper belge, 54 ans, sur les réseaux sociaux.

Denis Van Weynbergh accumule ainsi des miles pour tenter de se qualifier pour le Vendée Globe de novembre 2024 à bord de son Imoca D'Ieteren Group (un monocoque Open de 60 pieds, 18,28 m).

Le duo belgo-français avait réussi à terminer la Rolex Fastnet entre Portsmouth et Cherbourg en juillet et sera au départ de la Transat Jaques Vabre entre Le Havre et la Martinique le 29 octobre, en double aussi, sur 5.800 milles (environ 10.000 km).