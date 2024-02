"Des fois, t'écris, tu crois que c'est drôle, mais...": comment les artistes de stand-up créent-ils leurs blagues?

Selon l'humoriste, le stand-up a la particularité de s'écrire en collaboration directe avec le public. "On créé avec", raconte-elle. "Pendant le processus de création, on inclut les gens, on est proches d'eux.", poursuit Lisa Delmoitié. "Il n'y a pas de quatrième mur comme au théâtre, on s'adresse aux gens, on parle beaucoup de la vie quotidienne, ça les touche..." Et la recette fonctionne pour la jeune femme.

Plus de scènes

Aujourd'hui, on compte environ 150 jeunes artistes stand-upeurs dans le pays. Celui qui a ouvert les portes au stand-up en Belgique, c'est Alex Vizorek. L'humoriste cumule les scènes et les interventions radiophoniques, et analyse pour RTL info le phénomène. "Le succès du stand-up, c'est l'explosion des lieux où ils peuvent se produire, loin des déserts du début." Des scènes plus nombreuses, qui répondent à l'offre et à la demande. "Les gamins aujourd'hui peuvent jouer deux fois par soir, donc ils progressent plus vite, il y a plus de public, plus d'engouement, c'est un cercle vertueux." Pour le plus grand plaisir des zygomatiques.