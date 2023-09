Deux villes à risques, des failles connues: la Belgique n'est pas à l'abri d'un séisme comparable à celui du Maroc

"Normalement, pas, il y a quand même la chaîne de l'Atlas au Maroc, qui a une certaine activité sismique", précise d'abord Hans Havenith, Professeur en Géorisques à l'ULiège. Selon lui, Agadir n'était, en théorie, pas supposé subir un tel séisme, mais des structures tectoniques, présentes sous l'Atlas, ont sans doute provoqué cela. Une situation qu'il estime comparable à celle de quelques villes dans notre pays. "L'Ardennes est une très ancienne chaîne et de telles structures n'existent pas, mais il y a des failles, surtout à l'est de la Belgique, on a déjà eu une magnitude historique supérieure à 6 en 1692", précise-t-il, affirmant que cela s'était vu dans la région de Verviers.

En 1983, la terre tremblait à Saint-Nicolas, avec un séisme atteignant les 4,9 sur l'échelle de Richter, faisant 2 morts et des dizaines de blessés dans la région Liégeoise. Les experts évoquent que de tels épisodes pouvaient se répéter tous les 30 ou 40 ans. Pour Hans Havenith, il faut tout de même relativiser. "Le tremblement était quasiment sous la ville. Saint-Nicolas a été bâtie en partie sur d'anciens terrils de charbon, qui ont amplifié les secousses sismiques, ce qui a fait une concentration de dégâts au niveau de ces anciens terrils", précise-t-il.

Mais pour lui, deux zones sont plus à risques. D'abord, Verviers. "A Verviers, il y a la plus grande faille sismique connue de Belgique. On la trouve jusque près d'Aubel", nous raconte-t-il. Mons est aussi concerné, avec, selon lui, des effets qui pourraient être comparables à ceux connus à Agadir vendredi. L'impact estimé serait de 6 ou plus sur l'échelle de Richter à Verviers, contre 5,5 à 5,8 à Mons.

Tout cela est évidemment dans le champ des possibles, ce qui ne veut pas dire que cela va se produire.