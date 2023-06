Facebook, Instagram, Messenger: les parents ont désormais plus d’options pour contrôler l’activité de leurs enfants

Vos adolescents passent beaucoup de temps sur leur smartphone à consulter les réseaux sociaux ? Meta, la société mère de Facebook, Messenger et Instagram, a conscience que cela peut être un problème, et tente de vous aider à mieux gérer la situation.

On le sait: les jeunes ont les yeux rivés sur l'écran de leur smartphone, et adorent les réseaux sociaux. Ce qui finit par donner une image parfois négative à Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et Messenger (et aussi de WhatsApp). Pour changer la donne, l'entreprise doit aller à l'encontre du bon sens économique et permettre de... limiter le temps passer sur ses application. Elle dévoile plusieurs nouvelles fonctionnalités sur trois de ces applications phares. Messenger

Les parents pourront voir combien de temps leurs enfants passent sur Facebook et Messenger. Plus encore, ils pourront recevoir des mises à jour sur la liste de contacts de leurs adolescents et ainsi voir les nouveaux ajouts. Ils pourront aussi en recevoir sur les paramètres de confidentialité et de protection. Si un jeune signale un utilisateur, les parents pourront le savoir, mais seulement si celui-ci accepte de partager cette information. Il sera également possible de contrôler qui peut lui envoyer des messages. Le choix pourra être fait entre : seulement ses amis, les amis de ses amis, ou même personne. Si le jeune change ces paramètres, ses parents seront mis au courant.

Enfin, les parents pourront savoir qui regarde les "stories Messenger" (les photos publiées sur l'application pour une durée de 24h) de leurs enfants. D'autres mises à jour suivront avec de nouveaux outils de supervision. Instagram

Il est commun de recevoir des messages indésirables sur l'application Instagram. Ils sont particulièrement dangereux pour les plus jeunes, Instagram a donc déjà mis en place certains mécanismes pour y faire face. Des rappels de sécurité sont affichés lorsque des adultes qui ont montré des "comportements potentiellement suspects" envoient des messages à des adolescents. L'application interdit aussi aux utilisateurs de plus de 19 ans d'envoyer des messages privés à des adolescents qui ne les suivent pas. Désormais, Instagram teste de nouveaux outils. Il faut maintenant envoyer une invitation à son destinataire (quand on ne le suit pas) avant de pouvoir lui envoyer un message. Une seule invitation ne peut être envoyée à la fois. Il n'est possible d'envoyer que du texte dans son invitation, donc pas de photos, vidéos ou de messages vocaux, jusqu'à ce que le destinataire l'accepte. Cela permet d'éviter de voir du contenu non sollicité de la part de personnes que l'on ne connaît pas, ou à qui on ne veut pas parler. Sur Instagram aussi, les parents ont de nouveaux outils de supervision. Ils pourront voir combien d'amis leurs enfants ont en commun avec les comptes qu'ils suivent. "Cela aidera les parents à comprendre les relations entre leurs adolescents et ces comptes, et les aider à avoir des conversations à propos de ces relations", explique Meta. Lorsqu'un adolescent décide de bloquer un autre utilisateur, Instagram affiche un nouveau message encourageant à permettre à ses parents de superviser le compte et ainsi, d'avoir du soutien supplémentaire. "Avec ce message nous interagissons avec les adolescents à des moments précis pour leur rappeler qu’ils peuvent bénéficier de conseils parentaux sur la gestion de leurs interactions en ligne". Le "Mode silencieux" fait son apparition sur Instagram. Cet outil est censé aider les utilisateurs à se concentrer. Il permet de ne plus recevoir de notifications de la part de l'application, d'afficher un logo "en Mode silencieux" sur son profil afin de faire savoir que l'on ne veut pas être dérangé, et même d'envoyer une réponse automatique aux personnes qui nous envoient un message malgré tout. "Le Mode silencieux sera désormais accessible à tous, partout dans le monde, sur Instagram dans les prochaines semaines", annonce Meta. Facebook "Faites une pause", voici le message que les adolescents pourront recevoir après avoir passé 20 minutes sur Facebook. Ils pourront également définir des limites quotidiennes de temps d'utilisation. À l'avenir, Meta compte suggérer aux adolescents de fermer l'application s'ils font défiler des Reels durant la nuit.