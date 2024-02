Grâce à sa victoire à Visé, Bocholt reprend la tête du Championnat

Les Visétois ont pris le premier quart d'heure à leur compte avant que Bocholt ne prenne le dessus par la suite, pour rentrer aux vestiaires au terme de la première période avec un avantage de 2 unités (13-15). Visé reprendra bien l'avance à la 45e (21-20), mais c'était sans compter sur la réaction de Bocholt qui reprendra le dessus pour ne plus rien lâcher et l'emporter sur le fil 26-27 dans une partie qui a tenu ses promesses.

Au classement, Bocholt et Visé comptent 27 pts, mais les Limbourgeois ont une victoire de plus que les Liégeois.

Les Lions et Volendam partagent la troisième place avec 24 pts un de plus que le cinquième Aalsmeer. Le Sporting Pelt occupe la sixième position avec 18 pts devant Eupen et Aalsmeer avec 17 pts. A la neuvième place, Bevo compte 14 unités, Hubo est dixième avec 8 pts, Houten et ses 3 unités est onzième et avant dernier tandis qu'Izegem, avec 2 pts, ferme la marche.