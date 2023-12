Grève sur le rail ce mercredi et jeudi: voici les perturbations

Une grève de 48 heures a débuté sur le rail mardi soir à 22h00. Il s'agit de la deuxième grève menée par les syndicats ferroviaires en deux mois.

La CSC Transcom, la CGSP Cheminots et le SLFP Cheminots avaient déjà débrayé du 7 novembre 22h00 au 9 novembre 22h00. Les deux dernières formations rempilent ces 5, 6 et 7 décembre aux mêmes heures. Ils dénoncent un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes. De son côté, le syndicat chrétien a retiré son préavis de grève "après des discussions constructives et des engagements concrets de la part de la direction", selon la SNCB.