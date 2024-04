Il est temps de vacciner votre animal contre la rage: "une obligation légale d'une importance cruciale"

"On peut faire un test pour voir s'il est positif pour la rage. Mais dans certains pays, en Afrique par exemple, ils vont dire d'attendre de voir que la rage se manifeste", explique la vétérinaire. "C'est selon le pays, mais si on part dans un pays sensible, il faut absolument que l'animal soit vacciné", déclare-t-elle.

Pour l'AFSCA, il est essentiel que les voyageurs soient conscients des risques et prennent les mesures appropriées pour se protéger et protéger leurs animaux de compagnie pendant leur séjour à l'étranger. "Il vaut toujours mieux prévenir que guérir, et la vaccination contre la rage en temps et en heure est une étape indispensable pour garantir des vacances sûres et sans souci", explique l'AFSCA.

Et si l'on se fait mordre par un animal sauvage ?

"Si vous vous faites mordre par un chien en Inde par exemple, allez à l'hôpital pour vous faire injecter un sérum antirabique", implore la vétérinaire.