"Il payait plus de 100 euros": les conseils de cet expert pour vous aider à réduire vos factures télécoms

Les tarifs de nombreux abonnements internet et GSM augmentent en 2024. Or, il est possible de réaliser jusqu'à 300 euros d'économies en comparant les tarifs. Peu de consommateurs le font. Pour vous y aider, l'Institut des Télécoms a lancé un comparateur en ligne .

Stéphane aussi était fidèle depuis 3 décennies, par facilité. "Mes parents étaient chez un opérateur depuis les années 90 et je me suis pas trop pris la tête, je suis allé chez le même opérateur", dit-il. Ce client change de fournisseur et de formule. Il va pouvoir surfer plus vite et faire des économies : 300 euros par an. "Il payait plus de 100 euros pour son pack, et en fait en remarquant qu'il n'utilisait pas sa ligne fixe et en allant chez un autre opérateur, il fait une économie de 25 euros par mois hors promotion", explique Maxime Thomas, responsable d'un magasin télécoms multi-opérateurs.

Esther et Willy découvrent leur nouveau téléphone. Pour eux, pas question de changer d'abonnement... C'est le même depuis 10 ans. "Nous avons un très bon service et il n'y a pas de raison de changer", note Willy.

Pour faire le bon choix, il faut comparer. Pour ce faire, le régulateur des télécoms lance son simulateur : meilleurtarif.be. On y trouve les opérateurs historiques et alternatifs. De quoi faire des découvertes. "Le triple play n'est pas toujours plus avantageux parce qu'on constate, de manière générale, qu'en prenant la dimension mobile auprès d'un autre opérateur que celui auprès duquel on prend les autres composantes, ça revient moins cher", développe Michel Van Bellinghen, président de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Un joueur en ligne n'a pas les mêmes besoins qu'un internaute qui va lire ses emails. Il faut toujours choisir en fonction de soi. "Ce que je conseille, c'est tous les ans ou tous les deux ans, de vérifier les prix qui sont sur le marché, quitte à contacter son opérateur actuel en disant qu'on a vu un autre prix chez un autre opérateur et demander ce qu'on peut faire. Et attention aux promos, car les promos, ce n'est qu'un temps. Et souvent, dans une promo, il y a plein de produits qui sont mis avec et qu'on oublie après d'enlever. Et pour finir, on s'habitue à payer un prix qui est trop cher et qu'on n'utilise pas spécialement", poursuit Maxime Thomas, le responsable d'un magasin télécoms multi-opérateurs.

Changer est facile : c'est l'opérateur suivant qui se charge désormais de résilier le contrat.