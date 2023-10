Il y a plus de 30 chantiers en cours sur les autoroutes et nationales wallonne: voici pourquoi

Ils nous ralentissent en ce moment sur de nombreux axes routiers: les chantiers. On les trouve un peu partout et sur de longues distances. D'où cette question: pourquoi ont-ils tous lieu au même moment? Certaines réparations sont en fait urgentes et doivent être réalisées avant l'arrivée de l'hiver.

Aucun axe n'est épargné. En Wallonie, plus d'une trentaine de chantiers sont en cours sur les autoroutes et les nationales. Le mois d'octobre est stratégique pour les travaux. "Certains matériaux nécessitent des températures bien précises", dit Heloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. "Mais aussi une absence d'humidité au niveau des supports et donc les chantiers sont condensés sur le reste de l'année."

Les travaux d'entretien coexistent également avec ceux de réhabilitation. "Des chantiers de réhabilitation peuvent porter sur les couches supérieures de nos voiries pour retarder des travaux plus conséquents", explique la porte-parole. "Et puis, des réhabilitations plus en profondeur peuvent aller jusqu'à une reconstruction totale de l'autoroute."