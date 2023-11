"Il y a un mois, on avait de l'herbe partout": la pluie a bousillé les terrains de football amateurs

Ca ne vous a pas échappé, la pluie ne nous a pas épargnés ces derniers temps. Parmi toutes les conséquences que cela a pu avoir, il y a les terrains de football qui sont devenus impraticables. Dans la région de Charleroi, des entrainements et des matches ont dû être annulés. "On a dû annuler 5 entrainements lors des dernières semaines et il y a eu 2 week-ends de remises, l'un par la fédération, l'autre par nos soins car les terrains étaient impraticables. Les zones qui souffrent le plus sont la zone centrale et les zones devant les buts. J'attends la trêve avec impatience pour essayer de la faire repousser, mais ça va être difficile".

Dans le club de Goutroux, aussi, on constate l'étendue des dégâts sur le terrain principal. "Si un ballon de foot arrive dans une flaque, il s'arrête tout de suite. Et l'arbitre, si le ballon ne roule pas, il estime que le match ne peut pas se jouer. Il y a plus ou moins un mois d'ici, on avait de l'herbe partout, et pourtant c'est le terrain le plus conservé celui-ci".